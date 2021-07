Artiklen: Professor om fald i vaccines effekt: Taler for et tredje stik

Professor om fald i vaccines effekt: Taler for et tredje stik

Det tyder på, at vaccinen fra Pfizer/BioNTech ikke er helt så effektiv til at forhindre smitte med Delta-varianten af coronavirus, men den ser ud til at være et meget stærkt værn mod alvorlig sygdom og indlæggelse.

Det viser tal fra de israelske sundhedsmyndigheder, som blev offentliggjort mandag, skriver Times of Israel.

Ifølge opgørelsen er vaccinens effektivitet i forhold til at forhindre coronasygdom med symptomer faldet til 64 procent i juni fra 94 procent i maj.

I forhold til at forhindre indlæggelser har vaccinen en effekt på 93 procent mod 98 procent i maj.

På nuværende tidspunkt giver det ikke anledning til bekymring, at flere til tilsyneladende bliver smittet trods vaccinering.

Men det er værd at følge udviklingen tæt, og det kan gøre det mere sandsynligt, at man skal have et tredje stik med vaccinen.

Sådan lyder det fra Allan Randrup Thomsen, der er professor i eksperimentel virologi på Københavns Universitet og blandt andet har fokus på vacciner.

- De her tal viser, at det ikke er så sort/hvidt, i forhold til om man er vaccineret eller ikke er vaccineret. Det er mere gråzone, og alt er ikke godt, selv om man er vaccineret.

- Her er og nu er det ikke et problem, fordi langt de fleste vaccinerede, der bliver smittet, ikke bliver alvorligt syge og skal indlægges. Men det kan ændre sig over tid - også fordi vi i princippet ikke ved, hvor længe vaccinerne holder.

- Det betyder også, at vi ikke bare kan lade stå til i forhold til smitten i forhold til Delta-varianten, selv om vi har meget lave indlæggelsestal - også fordi varianterne kan udvikle sig, siger Allan Randrup Thomsen.

Tallene fra Israel er interessante, fordi landet har været blandt de førende i at udrulle vacciner i befolkningen og derfor er længere fremme end Danmark.

Allan Randrup Thomsen vurderer, at det særligt er relevant at følge med i, hvilke befolkningsgrupper der bliver smittet og eventuelt alvorligt syge, selv om de har fået vaccinen.

- Man kan forestille sig, at den største gruppe er de ældre og folk med kroniske sygdomme, hvor man vil forvente en lidt dårligere beskyttelse fra vacciner, siger han.

Han vurderer, at den lavere effektivitet gør det mere sandsynligt, at et tredje skud med vaccinerne kan blive nødvendigt.

- Det kan betyde, at man skal have opfrisket sin immunologiske hukommelse med et ekstra skud.

- På længere sigt kan det også blive nødvendigt at lave nye varianter af vaccinerne, men det er heldigvis relativt enkelt at ændre de her mRNA-vacciner, siger han.

I juni offentliggjorde de britiske sundhedsmyndigheder også et studie om Pfizer-vaccinens evne til at forhindre indlæggelser.

Her lød resultaterne, at vaccinen efter to doser havde en effektivitet på 96 procent i forhold til at undgå indlæggelser.

Det er cirka på niveau med, hvad effektiviteten har været i forhold til de gængse varianter af virusset.