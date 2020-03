Professor om coronatiltag: Vil formentlig afdæmpe virusset

Onsdag aften kunne statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde fortælle, at det blandt andet indebærer, at skoler, daginstitutioner og universiteter lukker i 14 dage.

I et forsøg på at bekæmpe og forebygge smitte med coronavirus i Danmark indfører regeringen nu nye og omfattende foranstaltninger.

Ifølge Allan Randrup Thomsen, der er professor i eksperimentel virologi ved Københavns Universitet (KU), er myndighedernes tiltag fornuftige.

- Kernen i alle tiltagene er at reducere tætheden af mennesker. At vi ikke skal være så mange i offentlige transportmidler, at vi ikke skal samles steder, og at skoler, uddannelser og til dels arbejdspladser lukker.

- Hvis jeg skulle tegne en verden, som den ideelt ser ud i min forestilling, hvor jeg ikke skal tage stilling til politiske konsekvenser, så er det her rigtig fornuftige tiltag, siger han.

Og der er al mulig grund til at tro, at foranstaltningerne vil virke, siger Allan Randrup Thomsen.

- Hele forløbet i Kina med de omfattende tiltag har langt hen ad vejen haft en virkning. Der er også historiske observationer, der understøtter, at det burde virke.

- Dermed ikke sagt, at jeg kan give nogen garantier. For det er en ny situation, og alt kan ske, siger han.

For to uger siden - den 27. februar - blev det første smittetilfælde med coronavirus konstateret i Danmark.

Siden er antallet steget og steget, og onsdag aften var meldingen, at 514 personer er bekræftet smittet med virusset.

Coronavirus - eller Covid-19, som sygdommen kaldes - er primært farlig for ældre og svækkede borgere.

Virusset kan være årsag til milde forkølelser, men også til alvorlige infektioner i luftvejene.

Siden det første smittetilfælde har regeringen flere gange taget forskellige tiltag i brug i et forsøg på at inddæmme virusset. Nu handler det imidlertid om at stoppe eller begrænse det, sagde statsministeren onsdag.

Indtil videre gælder de særlige foranstaltninger i to uger.

Om det bliver nødvendigt at forlænge perioden yderligere, vil imidlertid først være muligt for myndighederne at beslutte ved udgangen af perioden, vurderer Allan Randrup Thomsen.

Der er dog en "vis sandsynlighed" for, at det bliver rykket frem, siger han.

- Det bliver svært at vurdere, fordi der er en risiko for, at det bare bryder løs igen.