Professor om DF-forslag: Vil vende udlændingepolitik på hovedet

Det er et hovedkrav til regeringen under forhandlingerne, som har trukket ud på grund af støttepartiets krav til udlændingestramninger.

Hvis Dansk Folkeparti skal lægge stemmer til en finanslov og en skatteaftale, vil partiet have, at integrationen skal vendes på hovedet.

Professor ved Juridisk Institut på Aarhus Universitet Jens Vedsted-Hansen kan ikke vurdere de juridiske aspekter ud fra de overordnede krav, som DF er kommet med, men vil gerne forholde sig generelt til sagen.

- Tilsyneladende vil Dansk Folkeparti grundlæggende noget andet, end det den danske politik overordnet bygger på i dag.

- Der er intet konventionsmæssigt i vejen for, at man opererer med midlertidig beskyttelse. Det gjorde vi med bosnierne i sin tid, indtil det viste sig, at konflikten varede så længe, så politikerne ændrede kurs, siger han.

Forhandlingerne trækker tænder ud, fordi regeringen vil have skattelettelser, som kan byttes til udlændingestramninger til Dansk Folkeparti. Men regeringen tøver med at gå med på dem.

DF kræver, at nogle flygtninge fremover slet ikke skal integreres. De skal hverken have ret til at modtage undervisning eller til at arbejde.

Og langt flere på midlertidigt ophold skal sendes hjem.

I dag er der ganske få flygtninge, som får afslag på at få forlænget deres midlertidige ophold - til trods for at det er midlertidigt.

Professoren understreger dog, at der har været gode grunde til forlængelsen, sådan som forholdene er nu.

- Når syrerne får forlænget deres midlertidige opholdstilladelse, skyldes det, at det ikke er sikkert at vende tilbage til Syrien, siger han.

- Grundlæggende mener jeg ikke, det er rigtigt, at de bare får forlænget deres opholdstilladelse og ender med at få permanent opholdstilladelse, blot fordi deres børn er gode i skolen, siger han.

DF mener, at gentagne forlængelser betyder, at flygtninge på sigt bliver så godt integreret, at de ender med at få permanent ophold.

- Det har været målet med integrationen, at de skulle blive så selvbærende og selvforsørgende, at de faktisk kunne opfylde betingelserne for at få permanent opholdstilladelse, siger Jens Vedsted-Hansen.

Dansk Folkeparti vil i fremtiden ikke lære flygtningebørn dansk. I stedet skal de lære sproget fra deres hjemland. Og det er der umiddelbart intet i vejen for, lyder det.

- Hvis man giver dem undervisning, som er på niveau med den undervisning, danske børn får i folkeskolen, så er der rent juridisk umiddelbart ikke noget galt i det. Det er et politisk valg, om man i forhold til skoleundervisningen vil integration eller eksklusion, siger Jens Vedsted-Hansen.