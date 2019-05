Professor med i klimaopråb: Vi skal presse på for handling

- Det her er en af de største udfordringer for mennesket i vores tid, og jeg synes ikke, det bliver taget alvorligt politisk, siger han til Ritzau.

174 forskere opfordrer i en erklæring i dagbladet Politiken fredag til civil ulydighed, når det gælder kampen for at redde klimaet.

- Det burde fylde ekstremt meget politisk og være det vigtigste punkt på dagsordenen allerede for flere år siden.

- Jeg synes ikke, der er blevet gjort nok, siger Eske Willerslev.

Det er baggrunden for, at han har skrevet under på erklæringen sammen med 173 andre danske forskere.

- Situationen kræver, at ansvarlige borgere i Danmark atter griber til ikkevoldelig civil ulydighed, lyder det i erklæringen.

Spørgsmål: Hvordan skal det praktiseres - opfordrer I til at bryde loven?

- Nej, det er ikke det, jeg lægger i det. Min opfordring er, at man ikke bare sætter sig på sin flade og regner med, at andre tager sig af det her.

- Som enkeltindivid skal man være med til at råbe politikerne op med demonstrationer og klimamarch. Det er nogle af de måder, man kan være med til at råbe op på, siger Eske Willerslev.

En af initiativtagerne til klimaopråbet, religionshistoriker Jens-André Herbener, ser en generalstrejke som et redskab til at råbe politikerne op.

- Det kan jeg fint skrive under på. Så længe man ikke skader nogen eller noget, siger Eske Willerslev.

Som dna-forsker rejser han selv meget rundt i verden og har blandt andet ledet ekspeditioner til Sibirien og Grønland.

Hvordan tager han selv ansvar for at gøre noget ved klimakrisen i sin hverdag?

- Man må starte med sig selv, det er en lære for os alle sammen.

- Og jeg er gået fra at være en person, der ikke tænkte i de baner, til at være en, der tænker over, hvor meget kød jeg spiser - ikke mindst presset af min kone.

- Jeg tænker også over, om jeg kunne tage toget i stedet for et fly, siger han.

Fredag er der klimastrejke i en række danske byer. Det er bevægelsen "FridaysForFuture", der står bag, og det foregår blandt andet i København, Aarhus, Odense og Aalborg.

Lørdag deltager den svenske klimaaktivist Greta Thunberg, der har trukket overskrifter for sin skolestrejke for klimaet, i en klimamarch i København.