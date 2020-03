Professor kalder risiko for coronasmitte gennem mad meget lille

Og der er ingen grund til at holde sig tilbage, lyder det fra Allan Randrup Thomsen, professor i virologi på Københavns Universitet.

Restauranter og caféer holder midlertidigt lukket for gæster for at begrænse spredningen af coronavirus.

Risikoen, for at eventuel smitte overføres via maden, er meget lille, påpeger han.

- Sandsynligheden, for at det sker, er ikke stor. Men helt afskrive den, mener jeg ikke, at man kan, siger professoren.

Mad, der er varmebehandlet hos leverandøren eller skal varmes op derhjemme, udgør ifølge professoren ingen risiko overhovedet.

Men når det gælder eksempelvis salater og sandwich og andet mad, der ikke varmebehandles, er der ifølge professoren en risiko.

Hvis medarbejderen, der laver maden, er smittet og kommer til at hoste eller nyse ind over maden, kan der være en risiko for, at dråber med virus havner i maden.

Når vi spiser maden, vil virus blive neutraliseret af mavesyren.

Men lige inden, maden ender i mavesækken, er der ifølge professoren en lille risiko for, at virus havner i vores luftveje.

- Når du har maden i munden, er der passage til både luftveje og mavetarm-kanalen.

- I den situation kan smitte i form af dråber afsat på maden komme i kontakt med luftvejene, hvorved du kan blive smittet.

- Sandsynligheden, for at det sker, er ikke stor. Men det kan lade sig gøre, siger Allan Randrup Thomsen.

Det bør ikke afholde folk fra at hente takeaway mad, siger han.

- Jeg vil bestemt ikke fraråde folk at købe takeaway i denne her situation. Det helt afgørende er, at man har tillid til den leverandør, man køber fra.

Restauranter og caféer, der leverer takeaway, bør ifølge professoren være ekstra opmærksomme på god at holde god køkkenhygiejne.

- Man kan eventuelt tage den forholdsregel, at man ikke taler ind over det sted, hvor maden fremstilles, så der ikke afsættes dråber med mulig smitte på maden. I den situation kan man eventuelt også vælge at bruge mundbind.

Fødevarestyrelsen har meddelt, at restauranter, der ikke tidligere har leveret takeaway, kan gøre det uden at anmelde det til myndigheden først.

Restauranter, caféer, barer og værtshuse må ikke modtage gæster i perioden frem til 30. marts.