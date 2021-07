Professor kalder coronatest af små skolebørn dyrt og svært

De har ikke fået tilbud om at blive vaccineret, for vaccinerne er endnu ikke godkendt til denne aldersgruppe.

Derfor vil vi se, at børn under 12 år bliver smittet, omend smitten vil være lav.

Det vurderer Jan Pravsgaard Christensen, professor ved Institut for Mikrobiologi og Immunologi på Københavns Universitet.

- Vi ser nok små udbrud lokalt, hvor man er nødt til at sende en skoleklasse eller et afsnit hjem. Så må vi leve med, at der kommer udbrud fra tid til anden.

Et nyt studie fra Oxford University tyder på, at daglig test af børn for corona er lige så effektivt som at sende dem i isolation, hvis en af deres klassekammerater er testet positiv for coronavirus.

Studiet har påvist, at 98,4 procent af børn, der blev sendt hjem i isolation ti dage, aldrig fik corona.

Skoler, der testede børn dagligt i stedet for at sende dem i isolation, oplevede fire procent færre coronatilfælde.

Man vil kunne holde smitten for døren med daglige test, men Jan Pravsgaard Christensen kalder et sådant system dyrt og besværligt.

- Det er mere besværligt at teste små børn, og det vil også kræve, at man har forældrenes accept til, at man tester dem igen og igen.

- Om det samfundsmæssigt og med hensyn til tilladelser kan fungere, det har jeg min tvivl om.

Pfizer og Moderna er ved at undersøge, om coronavaccinerne kan gives til børn under 12 år.

Bliver det godkendt og er sikkert, kan man gøre det, siger professoren.

- Alternativet er, at man lever med, at den brede del af samfundet er vaccineret og beskyttet, og at epidemien er tilbagevendende hist og her, hvor børn bliver smittet, og så håndterer vi dét.

Hos børnelægerne i Dansk Pædiatrisk Selskab siger formand Klaus Birkelund Johansen, at smitten er og har været meget lav blandt børn under 12 år.

Det hidtidige mønster har vist, at de sjældent smitter hinanden, men i højere grad smittes af forældre og ældre søskende. De vil til efteråret være vaccineret, pointerer han.

- Jeg er ikke bekymret for, at smitten spreder sig blandt de små, for det er jo ikke anderledes nu end før, og det har vi ikke set nogen konsekvenser af.

- Jeg mener ikke, at man skal indføre systematiske test af børn under 12 år, og jeg mener ikke, at vi skal vaccinere gruppen under 12 år, før man med sikkerhed ved, at vaccinen er godkendt til dem.