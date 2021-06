Professor kalder CureVac-vaccine uinteressant for Danmark

CureVac-vaccinen er med en foreløbig effektivitet på 47 procent ikke interessant i forhold til det danske vaccineprogram.

Det mener Camilla Foged, der er professor i vaccinedesign ved Københavns Universitet.

- Det er meget skuffende og brandærgerligt, at den ikke virker bedre end 47 procent, siger Camilla Foged.

Hun mener, at en coronavaccine bør have en en langt højere effektivitet for at være interessant for det danske vaccinationsprogram.

- Vi skal op i noget, der hedder 80 procent, før det er interessant, siger Camilla Foged.

Effektiviteten ved vacciner måles ved, hvor meget mindre risikoen for at blive syg blandt en gruppe af vaccinerede er i forhold til en lignende forsøgsgruppe, der får placebo.

Det er især svært for nye vacciner at komme på banen, fordi de skal konkurrere med Pfizer og BioNTechs vaccine samt Moderna-vaccinen, hvor begge har en effektivitet på over 90 procent.

CureVac-vaccinen er blevet testet for flere coronavarianter og i flere geografiske områder end Moderna- og Pfizer/BioNTech-vaccinerne.

Dermed kan man heller ikke direkte sammenligne resultaterne for de forskellige vacciner, siger Camilla Foged.

Camilla Foged peger på, at CureVac-vaccinen måske kunne blive relevant igen, når befolkningen eventuelt på et tidspunkt skal have en revaccination.

CureVac oplyste onsdag aften, at de foreløbige resultater af selskabets vaccine mod covid-19 ikke mødte "de statistiske succeskriterier".

Søren Brostrøm, direktør for Sundhedsstyrelsen, har flere gange sagt, at de danske myndigheder ikke længere forventer, at vaccinen fra CureVac bliver en del af det nuværende vaccinationsprogram i Danmark.

Der er en opdateret vaccinationskalender på vej, oplyser han.