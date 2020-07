Professor er bekymret over AGF-fans' medaljefejring

Det fik fans til at stimle sammen på Rådhuspladsen i Aarhus for at fejre bronzemedaljen. Men billederne fra fejringen bekymrer Hans Jørn Kolmos, som er professor i klinisk mikrobiologi fra Syddansk Universitet.

Jublende AGF-fans fejrede søndag aften, at den aarhusianske fodboldklub med en tredjeplads i Superligaen har vundet sin første medalje i 23 år.

Risikoen for at sprede coronasmitte er nemlig stor, når en stor gruppe fester, synger og råber uden at holde afstand til hinanden.

- Når man står mindre end en meter fra hinanden, råber og er højrøstet, så er der selvfølgelig risiko for, at man spreder virus, hvis der er en blandt deltagerne, som er smittet, siger Hans Jørn Kolmos.

Smittetrykket i øjeblikket er stigende. I den foregående uge - uge 30 - har antallet af nye smittede alle dage været over 40. Og derfor bør man også tage søndagens fodboldfejring alvorligt, mener professoren.

- Den type af begivenheder bør vi altså ikke have for mange af. Hvis vi bare lader det blive vores nye normal i en periode, hvor smittetrykket stiger, efter at vi har passet på i så mange måneder, så får vi flere smittede. Det kan ikke undgås, siger Hans Jørn Kolmos.

Østjyllands Politi anslår, at der fra klokken 22 til 23.45 var cirka 1000 mennesker forsamlet på Rådhuspladsen.

Omkring klokken 23 opfordrede politiet på Twitter til, at den store gruppe splittede op og delte sig i flere, mindre grupper.

Efterfølgende lød det fra politiet, at de festende mennesker havde lyttet til opfordringen.

I begyndelsen af juni blev der afholdt en stor demonstration mod racisme i København, hvor 15.000 mennesker deltog ifølge politiet.

Bagefter var der debat om, hvorvidt det havde været forsvarligt at deltage, og myndighederne opfordrede deltagerne til at lade sig teste for coronavirus.

Men ifølge Hans Jørn Kolmos er risikoen for smitte større ved en begivenhed som fodboldfejringen i Aarhus end ved en stor demonstration.

- Det foregik ikke helt så ekstatisk som det her. Det er jo feststemning, og det kan godt være, at der blev råbt slagord ved demonstrationen, men så tæt var man altså heller ikke på hinanden, siger han:

- Det var også på et tidspunkt, hvor smittetrykket var helt i bund. Og det er det jo ikke mere.