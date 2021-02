Professor bag coronaudredning: Brostrøm svigtede politikerne

Professor Jørgen Grønnegård Christensen, der stod i spidsen for den uvildige udredning af coronahåndteringen i foråret 2020, retter i et interview med Jyllands-Posten skarp kritik mod Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm.

- Der kommer kurrer på tråden mellem styrelsen og det politiske system. Der svigter Sundhedsstyrelsen, og det fører til, at den i nogen grad spiller sig selv af banen, siger professoren.

Grønnegård og en gruppe eksperter afleverede fredag i sidste uge en 598 sider lang rapport om forløbet sidste forår. I interviewet med Jyllands-Posten lørdag uddyber han kritikken af Brostrøm.

Professoren siger, at Sundhedsstyrelsens ageren kan anskues på to måder.

Den positive vinkel er, at styrelsen med Søren Brostrøm i spidsen stod fast på sine faglige vurderinger "ganske uanset den politiske modstrøm".

- Det ligger i den faglige styrelses opgave at råbe op. Det er den positive side.

- Men man må sige, at Brostrøm bliver væltet omkuld af det politisk formulerede forsigtighedsprincip, siger Grønnegård.

Den kritiske vinkel er ifølge Grønnegård, at den fagligt stærke styrelse i coronakrisens første fase havde svært ved at indstille sig på virkeligheden. At man arbejdede i en organisation, hvor statsministeren har sidste ord.

Som eksempler nævner professoren Brostrøms modvilje mod massetest og mod Statsministeriets kontrol med kommunikationen.

Der svigter Brostrøm.

- Det er et svigt. For som embedsmand - og ikke mindst ledende embedsmand - er man sat til at hjælpe og rådgive politikerne i vanskelige beslutningssituationer.

- Hvis man ikke helt fornemmer, hvordan klaveret spiller, risikerer man, at ens fagligt funderede rådgivning bliver til ord, der falder på stengrund, siger Grønnegård til avisen.

Søren Brostrøm har ikke ønsket at kommentere kritikken over for Jyllands-Posten.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) siger, at han har stor tillid til sine styrelser.

- Sundhedsstyrelsen spiller en afgørende rolle, hvor der er høj tillid i befolkningen. Det er der også fra regeringen.

- Den har ligesom alle andre styrelser stået i en helt uvant situation med en sygdom, vi ikke kendte. Og de har åbent sagt, at de blev klogere undervejs. Det er en præmis, når vi har nye sundhedstrusler, siger Heunicke til avisen.