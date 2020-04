Professor: Vi kender ikke effekt af mundbind på gaden

Men giver det mening at bære maske i det offentlige rum for at begrænse spredningen af smitte med coronavirus?

I store dele af Tyskland bliver det obligatorisk at have mund og næse dækket med en maske, når man kører med offentlig transport.

- Der er mange, der tænker, at det smitter ind i munden og ind i næsen, og så kan man ikke blive smittet - eller omvendt, hvis du selv er smittet, kan du ikke smitte andre.

- Det er muligvis også rigtigt, men vi ved ikke, om effekten er der i virkeligheden, siger han.

Inden længe ventes han dog at være klogere på, om det faktisk hjælper at dække mund og næse til med mundbind.

Han er nemlig en af forskerne, der står for et studie med 6000 forsøgspersoner, som skal teste effekten.

Den ene halvdel af testpersonerne skal have mundbind på, når de forlader deres hjem, mens den anden halvdel lever som normalt.

Ifølge professoren manglede der onsdag kun 800 forsøgspersoner til studiet, som der ventes et resultat af om cirka halvanden måned. Herefter skal studiet igennem en faglig bedømmelse - såkaldt "peer review".

Thomas Benfield fortæller, at der også er nogle, der peger på negative effekter ved masker.

- Der er nogle, der er bekymrede for, at det ændrer på ens adfærd. Så det, at man tager maske på, gør, at man tager større risici, siger han.

Ligeledes kan personer i studiet opleve negative reaktioner.

- Selv om vi har lavet et badge, som de skal tage på, om at de er med i et forsøg, er det ikke alle, der når at se det, så nogle bliver forskrækkede. Andre går i en bue uden om. I det hele taget kan man blive udskældt.

Tirsdag meddelte Berlins borgmester, Michael Müller, at det fra 27. april bliver obligatorisk at beskytte næse og mund i den offentlige transport i hovedstaden. Beskyttelsen kan også ske med et tørklæde.

Berlin slutter sig dermed til andre tyske delstater, der har indført lignende regler. Det gælder blandt andet Hessen, Hamburg og Baden-Württemberg.

I alt har 10 af Tysklands 16 delstater indført lignende regler, skrev nyhedsbureauet AFP tirsdag. Nogle af dem kræver også, at man dækker mund og næse til i forretningerne.