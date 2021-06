Professor: Vacciner kan sagtens beskytte i mere end et år

Der er en stor sandsynlighed for, at de vacciner mod covid-19, som mange danskere får sprøjtet ind i armen, sørger for immunitet i mere end 12 måneder.

- Det kan sagtens være, at immuniteten varer i endnu længere tid. De her 12 måneder er baseret på de data, der foreligger på nuværende tidspunkt og et skøn fra Sundhedsstyrelsen, siger hun.

Onsdag offentliggjorde Sundhedsstyrelsen et notat, hvor de anbefaler, at coronapasset gøres gyldigt i 12 måneder efter vaccination, fordi vaccinen giver immunitet i mindst 12 måneder. Indtil nu har vurderingen været, at man var immun i otte måneder.

Desuden har personer, der tidligere har været smittet med coronavirus også immunitet i mindst 12 måneder, vurderer Sundhedsstyrelsen.

- Det betyder jo blandt andet, at det for de fleste ikke bliver aktuelt at blive revaccineret før 2022, siger Camilla Foged.

Og udviklingen kan måske endda betyde, at det ikke er alle, der behøver at lade sig revaccinere.

- Det kan sagtens være, at det kun er de grupper, der har det svageste immunforsvar, der skal revaccineres, siger hun.

Det er stadig uklart, om Sundhedsstyrelsens nye anbefaling betyder, at coronapasset for vaccinerede og tidligere smittede kommer til at være gyldigt i 12 måneder i stedet for 8.

Det er alle vaccinerne, der vurderes at give immunitet i 12 måneder. Også dem fra AstraZeneca og Johnson & Johnson, der ikke er en del af det generelle danske vaccinationsprogram.

Regeringen forventer, at brugen af coronapas udfases fra 1. oktober.

Onsdag er lidt under to millioner danskere - svarende til 32,9 procent af befolkningen - færdigvaccineret.

Langt størstedelen af dem - 87 procent - er blevet vaccineret med vaccinen fra Pfizer BioNTech.