Professor: Utvivlsomt grundlag for rigsretssag mod Støjberg

Instrukskommissionens første delkonklusion giver utvivlsomt et retligt grundlag for at rejse en rigsretssag mod tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V).

I delkonklusionen står blandt andet, at Støjberg var vidende og advaret om, at hendes instruks fra 2016 om at adskille alle asylpar, hvor den ene var mindreårig, var ulovlig.

- Som jeg læser teksten, er der ingen tvivl om, at der er et retligt grundlag for at rejse en rigsretssag, siger han.

- Hvorvidt det sker, er overvejende en politisk beslutning, men rapporten giver utvivlsomt den nødvendige argumentation og det nødvendige grundlag til at kunne rejse en rigsretssag.

Han henviser til den standard, der blev sat ved den seneste rigsretssag, nemlig Tamilsagen mod den tidligere justitsminister Erik Ninn-Hansen, der i 1995 fik fire måneders betinget fængsel.

- Vi har ikke så mange fortilfælde at sammenligne med, men hvis vi skal bruge standarden fra Tamilsagen, så er vi ikke langt fra den samme situation, siger Frederik Waage.