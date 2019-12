Undersøgelsen fra Rigsrevisionen har afsløret, at medarbejdere kunne gennemføre fiktive indkøb på vegne af Forsvarets Ejendomsstyrelse. Styrelsen er med et budget på knap to milliarder kroner ansvarlig for alle Forsvarets bygge- og anlægsprojekter samt driften af alle Forsvarets bygninger. (Arkivfoto)

Professor: Svindel i Forsvaret kan være endnu mere omfattende

To ansatte i Forsvarets Ejendomsstyrelse er anholdt for svindel. Det minder om Britta-sagen, mener professor.

Det tyder på, at sagen om muligt svig i Forsvarets Ejendomsstyrelse er "forholdsvis alvorlig", selv om det endnu ikke vides, hvor meget der potentielt er blevet svindlet for.

Det vurderer Per Nikolaj Bukh, der er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet.

- Man har kun taget nogle stikprøver i et enkelt år, og det kan jo gå mange år tilbage. Og så kan det vise sig, at det er meget mere omfattende, end vi tror, siger han.

To ansatte i Forsvarets Ejendomsstyrelse er politianmeldt, efter Rigsrevisionen i en undersøgelse har afsløret, hvordan medarbejdere i årevis har kunnet bestille varer og tjenesteydelser uden andres indblanding.

Det skriver Altinget og Politiken.

De to ansatte er ifølge Ritzaus oplysninger blevet anholdt. De er mistænkt for at have benyttet hullerne i systemet.

Undersøgelsen fra Rigsrevisionen har afsløret, at medarbejdere kunne gennemføre fiktive indkøb på vegne af Forsvarets Ejendomsstyrelse.

Styrelsen er med et budget på knap to milliarder kroner ansvarlig for alle Forsvarets bygge- og anlægsprojekter samt driften af alle Forsvarets bygninger.

Ifølge Per Nikolaj Bukh er det svært at gardere sig mod svindel, fordi der næsten "altid er mulighed for at omgå reglerne".

- Man kan ikke undlade af få fokus på Britta Nielsen-sagen, som jo også er kendetegnet ved, at en enkeltperson begår svig og forsøger at berige sig selv, siger han.

Efter sagen om Britta Nielsens svindel i Socialstyrelsen satte Forsvarsministeriet ifølge DR Nyheder gang i en intern undersøgelse.

Den konkluderede, at kontrolsystemerne i ministeriets afdelinger ville sikre, at "en tilsvarende svindelsag vil blive opdaget".

Ifølge Per Nikolaj Bukh kan det godt have været den rette konklusion, da sagen i Forsvarets Ejendomsstyrelse er "en anden type svindel, der ikke har været undersøgt på samme måde".

Trods Britta-sagen, sagen om svindel med udbytteskat og nu sagen i Forsvarets Ejendomsstyrelse opfordrer professoren til at slå koldt vand i blodet.

- Jeg tror ikke, at vi som borgere skal gå i panik og tro, at det sejler i den offentlige sektor. Det gør det altså ikke. Der er generelt rigtig godt styr på det.

- Men det udelukker ikke, at der er enkeltpersoner, som skruppelløst forsøger at berige sig selv, siger han.