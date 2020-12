Professor: Sager om mink og asylpar har ulovlighed til fælles

Der er både ligheder og forskelle i sagerne om ulovlig adskillelse af asylpar og ulovlig aflivning af mink, der har henholdsvis tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) og den nuværende regering i centrum.

Fælles for sagerne er, at de handler om ulovligheder begået af ministre, lige som begge sager har potentialet til at ende i en rigsretssag, vurderer Frederik Waage, der er professor på Juridisk Institut på Syddansk Universitet.

- Når det overhovedet er blevet aktuelt (at tale om en rigsretssag nu, red.) i minksagen, skyldes det, at regeringen direkte har sagt, at den har handlet uden hjemmel.

- Så man ved simpelthen, at der blev truffet en ulovlig beslutning blandt de ministre, der sidder i regeringens koordinationsudvalg om, at alle mink skulle slås ned, siger han.

Mandag kom Instrukskommissionen med en delberetning i sagen om de adskilte asylpar.

Beretningen ytrede hård kritik af Inger Støjberg for blandt andet at have givet urigtige oplysninger til Folketinget.

Hun stod 10. februar 2016 bag en instruks om, at alle asylpar, hvor den ene var mindreårig, skulle adskilles, selv om der ikke var lovhjemmel til det.

- Det helt dominerende i Støjberg-sagen er, at det er hende, der i det væsentlige er ansvarlig, i forhold til det, Instrukskommissionen er nået frem til, siger Frederik Waage.

- Det er vigtigt at understrege, at hun ikke er dømt endnu. Men det er hende, der er den absolutte hovedperson.

- Statsministeren (Mette Frederiksen (S), red.) har et ansvar i minksagen på et overordnet plan, men ansvaret vil også være fordelt på andre aktører, der har et betydeligt ansvar, siger han.

Minksagen har allerede kostet Mogens Jensen (S) posten som fødevareminister, men flere andre ministre er også involveret i sagen.

Mette Frederiksen har sagt, at regeringen ikke var vidende om, at der ikke var lovhjemmel til at aflive alle mink, da beslutningen blev meldt ud.

Frederik Waage peger på, at mens Instrukskommissionen ikke fandt anledning til at placere et ansvar hos daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i sagen om de adskilte asylpar, så tegner der sig et anderledes billede i minksagen.

Her sad Mette Frederiksen for bordenden, da regeringens koordinationsudvalg 3. november traf beslutningen om, at alle mink i Danmark skulle aflives.

Dagen efter stillede Mette Frederiksen sig frem på et pressemøde og meldte beslutningen ud. Her understregede hun, at den ikke var til forhandling.

- I minksagen er det særlige, at statsministeren har været inde og påtage sig et selvstændigt ansvar på fødevareområdet. Det gør Lars Løkke Rasmussen slet ikke ifølge Instrukskommissionen, siger Frederik Waage.

Pilen peger ifølge Frederik Waage i høj grad også på embedsværket i forskellige ministerier.

- Sagerne minder også om hinanden, fordi man har eksempler i begge tilfælde på, at embedsmænd bør vide, at noget er ulovligt, uden at embedsmændene siger fra i tilstrækkelig grad.

- Et vigtigt problem i minksagen er, at der er kendskab til den manglende hjemmel i så mange ministerier, uden at nogen formår at stoppe den ulovlige retstilstand, før det er for sent. Det medvirker til, at sagen alligevel får en vis kaliber, siger han.