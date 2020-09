Professor: Restriktioner i nattelivet kan bremse virus

Den vigtigste af de nye coronarestriktioner i hovedstadsområdet er nattelivet.

Det mener professor og ledende overlæge på Infektionsmedicinsk Afdeling på Aarhus Universitetshospital Lars Østergaard.

I 17 kommuner i hovedstadsområdet skal nattelivet lukke klokken 22, man skal bære mundbind på caféer, restauranter og barer, og der bliver opfordret til at privatfester også afsluttes klokken 22.

Ifølge Lars Østergaard vil de nye coronarestriktioner i hovedstadsområdet gøre, at folk ikke kommer til at være så tæt på hinanden. Derfor er der ikke så høj risiko for, at virus kan spredes.

- Man er ikke så længe på restauranterne, og man bliver måske ikke så beruset, at man overtræder de her afstandsregler, siger han.

De nye restriktioner træder i kraft 17. september og løber to uger frem.

Ifølge Lars Østergaard er der brug for hårde og korte tiltag, hvis man vil vende udviklingen.

Dog påpeger han, at der er en vis forsinkelse mellem smitteinddæmmende tiltag og ændringer i smittetallet.

- Først om en uge kan vi se, om det her virker, siger han.

De nye restriktioner fra regeringen og myndighederne er præsenteret tirsdag på et pressemøde.

Ifølge justitsminister Nick Hækkerup (S) har der i nattelivet ikke i tilstrækkelig grad været overholdt restriktioner om afstand og minimum af forskellige sociale kontakter. Det siger han på pressemødet.