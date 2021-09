Professor: Om få år kan tusinder stå i kø til tur i rummet

Det fortæller professor i rumfartsteknologi John Leif Jørgensen, Danmarks Tekniske Universitet. Han har blandt andet været med til at udvikle teknologi, der har været brugt på en mission på Mars.

Der blev skrevet historie, da de første rumturister natten til torsdag dansk tid blev sendt i kredsløb om Jorden. Teknologisk er der ikke tale om et nybrud. Men det er nyt, at det er ren turisme.

- Det er teknisk ikke så meget anderledes end det, der er gjort før. Men den store ændring er, at det er ren turisme, og at det er folk, der ikke har et professionelt virke deroppe, siger han.

Prisen for turen, som fire rumturister er på, er ikke offentliggjort. Den menes dog at lyde på et tocifret millionbeløb i dollar. Prisen vil dog falde de kommende år, vurderer John Leif Jørgensen.

- Om fem-seks år er mit gæt, at mange tusinde mennesker vil stå i kø for at få sådan en tur, siger professoren.

Han vurderer, at prisen i bedste fald her vil komme ned på 10-15 millioner kroner for en tur, som den de fire turister er på.

- Det lyder som meget for dig og mig, men der er mange mennesker, for hvem det er et greb i lommen, siger han.

De fire turister har blot fået få måneders træning. Blandt dem er forretningsmanden Jared Isaacman, der har betalt for missionen. De tre øvrige turister er via en konkurrence kommet med på fartøjet, der er udviklet af SpaxeX, som Tesla-stifteren Elon Musk står bag.

Turisterne kan ifølge John Leif Jørgensen se frem til deres livs største oplevelse. Selve opsendelsen er en vild rutsjetur.

- Du trykkes tilbage i sædet. Og det er ikke ligesom i en bil, hvor det holder op efter få sekunder. Her bliver det ved i de otte minutter, som det tager at komme ud i rummet, siger han.

Senere bliver alt fuldstændig stille, og man oplever at blive vægtløs:

- Det er den vilde del. Derefter svæver du rundt om Jorden, siger professoren.

Blandt andet kan der ses nordlys flere gange om dagen og lysende byer om natten.

Tidligere har ture med rumturister kun varet minutter og ikke inkluderet kredsløb om planeten.

Tidligere i år stod de to rigmænd Richard Branson og Jeff Bezos bag hver sin rumtur.

Branson nåede rummets atmosfære den 11. juli, og Amazon-stifteren Bezos gjorde det samme ni dage senere.