Professor: Nye kvaler med gældsinddrivelse rokker ved tillid

At det nu kan blive 2020 - eller måske endda 2021 - inden der er styr på inddrivelsen af gæld til det offentlige for et trecifret milliardbeløb, risikerer at rokke yderligere ved borgernes tillid til systemet.

Det siger professor Bent Greve fra Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet, efter at Rigsrevisionen har fundet store problemer med statens nye inddrivelsessystem, PSRM.

Systemet er arvtageren til det lukkede EFI. Men det er stadig ikke på plads, og gælden til det offentlige overstiger nu 118 milliarder kroner. Ifølge Rigsrevisionen er det ikke sikkert, at systemet kører fuldkomment før 2021.

- Udskydelsen vil betyde, at der er flere penge, man ikke kan inddrive. Men beløbet er nok ikke så voldsomt stort, siger Bent Greve og fortsætter:

- Problemet er i højere grad, at det svækker legitimiteten af og tilliden til skattesystemet generelt.

Det nye inddrivelsessystem, der ligger under Skatteministeriet, skal bruges af omkring 800 offentlige institutioner til at inddrive gæld fra borgere og virksomheder.

Det kan være skat, men også uberettiget kontanthjælp, gæld til daginstitutioner, parkeringsbøder, licens eller trafikbøder.

- Forudsætningen for, at vores system fungerer, og at vi er villige til at betale den skat og de penge, vi skal, er, at andre gør det samme.

- Så for mig at se er det største problem, at det rykker ved opfattelsen af, at systemet er retfærdigt, og at alle betaler, hvad de skal, siger Bent Greve.

Selv om over 118 milliarder kroner er mange penge, er det store udestående ifølge Bent Greve ikke noget større økonomisk problem for staten. Ej eller, hvis dele af beløbet må afskrives:

- Sammenholdt med statens samlede indtægter fra skatter og afgifter er beløbet ikke så stort.

- Selvfølgelig er det penge, man gerne ville have i kassen, og selvfølgelig er det et problem. Men det er ikke et særligt stort økonomisk problem.

- Man skal huske på, at statens økonomi ser god ud, og vi er et af de lande i Europa, der har bedst styr på de offentlige finanser, siger professor Bent Greve.