Professor: Mundbind er alternativet til ny nedlukning

- Det er det eneste alternativ, vi har, til egentlige nedlukninger, hvor folk for eksempel arbejder hjemmefra, siger han.

Det lave smittetal kan skabe en opfattelse af, at pandemien er en saga blot, men det skal man være påpasselig med, mener Allan Randrup Thomsen.

- Der er nok mange, der føler, at mundbindene er overflødige. Men problemet er jo, at det her er en forebyggelse af, at der sker videre spredning i vores samfund, siger han.

Også Jens Lundgren, der er overlæge og professor i infektionsmedicin på Rigshospitalet og Københavns Universitet, mener, at folk skal blive bedre til at bruge mundbind i offentlig transport.

Mundbindet er nemlig primært designet til at beskytte andre mennesker mod den, der bærer det, hvis bæreren er smittet med coronavirus.

- Mundbind har til hensigt primært at reducere mængden af virus, som du ånder ud, når du snakker og trækker vejret, hvis du er smittet, siger Jens Lundgren.

Hvorvidt mundbind også beskytter den person, der bærer det, er ifølge Jens Lundgren endnu uklart.

- Det spørgsmål er under intens diskussion. Jeg føler ikke, at videnskaben er nok på plads til at kunne sige det, lyder det.

Fredag meldte Sundhedsstyrelsen ud, at den nu anbefaler, at folk bærer mundbind, når de rejser med offentlig transport, og det ikke er muligt at overholde afstandskravet.

Det skete op til, at mange folk kommer hjem fra ferie og begynder på arbejde igen i dag, mandag, og i næste uge, hvor folkeskolerne også åbner igen.

Det var dog meget få personer, der mandag morgen havde medbragt mundbind i metroen i København, omend det var en mindre travl mandag, end man typisk ville se uden for sommerferien.

Sundhedsstyrelsen understreger, at brug af mundbind skal ses som et supplement til fortsat at have god hygiejne og holde afstand.