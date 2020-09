Professor: Mindre forsamlinger og flere mundbind kan bremse smitte

For at mindske coronasmitte giver det mening at lave lokale stramninger af forsamlingsforbuddet og skærpe krav om mundbind.

Det vurderer Jens Lundgren, der er professor og overlæge i infektionsmedicin på Rigshospitalet, efter at Socialdemokratiet, der sidder på regeringsmagten, har varslet flere restriktioner for at inddæmme smitten med coronavirus.