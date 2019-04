Professor: Løkkes pensionstanker kan blive meget dyre

Løkke gør sig klar til at pille ved pensionsalderen fra 2040. Han foreslår, at man efter valget sætter gang i et arbejde med at justere velfærdsforliget fra 2006. Men det kan blive dyrt at ændre forliget, mener professor i økonomi ved Aarhus Universitet Bo Sandemann Rasmussen.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) er i et interview med Berlingske kommet med to forslag i pensionsdebatten.

Statsministerens forslag går eksempelvis på at lade pensionsalderen stige langsommere eller gøre det muligt at trække sig tilbage tidligere mod en lavere ydelse i folkepension.

- Jeg mener godt, at vi kan starte en meningsfuld diskussion om, hvorvidt noget af det, vi aftalte i 2006, skal justeres på den lange bane, siger Løkke til avisen.

Forliget betyder, at pensionsalderen stiger i takt med levealderen, og det blev vedtaget af et bredt flertal.

Ifølge professor i økonomi ved Aarhus Universitet Bo Sandemann Rasmussen får det konsekvenser, hvis man piller ved forliget.

- Hvis man rører ved de langsigtede aldersgrænser for pensionen, så koster det en hel del, siger professoren til Ritzau.

Langsigtede justeringer kan ifølge professoren ikke hænge sammen, medmindre man tilpasser den offentlige sektor med eksempelvis besparelser eller skatteforhøjelser.

Han fortæller, at en mindre justering ikke vil have den samme konsekvens.

- Der vil være rum til, at man kan være mere gavmild og lade folk gå lidt tidligere på pension i en periode. Det kan man i princippet gøre uden at slå bunden ud af statskassen, siger Bo Sandemann Rasmussen.

Pensionsdebatten har raset siden januar, da Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, lancerede sit bud.

Her lød det, at udspillet skal give danskerne en "rettighed" til tidligere tilbagetrækning.

Mette Frederiksens udspil har mødt hård modstand og er af statsministeren blevet kaldt "det største bluff i dansk politik i flere generationer".

Ifølge professoren er det svært at sætte Løkkes bud op over for Frederiksens.

- Problemet er, at ingen af dem er særligt præcise. På nuværende tidspunkt kan man ikke sige, at det ene er dyrere eller mere uansvarligt end det andet. Der mangler alt for meget.

Lars Løkke påpeger over for Berlingske, at man indtil 2040 skal sætte konkret ind med hjælp til dem, der faktisk er nedslidte.

Det arbejde foregår nu i forhandlinger mellem regeringen, DF og De Radikale.