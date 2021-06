Professor: Immunitet efter vaccine kan vare mere end et år

Der er en stor sandsynlighed for, at de vacciner mod covid-19, som mange danskere får sprøjtet ind i armen, sørger for immunitet i mere end 12 måneder.

- Det kan sagtens være, at immuniteten varer i endnu længere tid. De her 12 måneder er baseret på de data, der foreligger på nuværende tidspunkt og et skøn fra Sundhedsstyrelsen, siger hun.

Onsdag offentliggjorde Sundhedsstyrelsen et notat, hvor de anbefaler, at coronapasset gøres gyldigt i 12 måneder efter vaccination, fordi vaccinen giver immunitet i mindst 12 måneder. Indtil nu har vurderingen været, at man var immun i otte måneder.

Desuden har personer, der tidligere har været smittet med coronavirus også immunitet i mindst 12 måneder, vurderer Sundhedsstyrelsen.

- Det betyder jo blandt andet, at det for de fleste ikke bliver aktuelt at blive revaccineret før 2022, siger Camilla Foged.