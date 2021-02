Professor: Hyppige test giver mening ved mange kontakter

Søndag har budt på en nedslående nyhed for de danskere, der ikke bryder sig om at blive testet for covid-19. Vi skal nemlig vænne os til test flere gange om ugen, siger statsminister Mette Frederiksen (S) til Berlingske.

Det giver mening for folk med mange kontakter. Det vurderer Eskild Petersen, adjungeret professor på klinisk institut på Aarhus Universitet.

- Hvis du lever uden for din egen lille boble hjemme og har en del kontakter på for eksempel arbejdet, giver det god mening at blive testet ofte.

- Men bor man i sin egen lille boble og ser de samme fem mennesker hele tiden, så kan jeg ikke rigtig se en grund til det, lyder det fra professoren.

Han nævner blandt andet butiksansatte og taxachauffører, som nogle, der omgås en del mennesker, de ikke ved om er syge, i deres arbejde.

Statsministerens udmeldingen er kommet i et længere interview med avisen, hvor hun fortæller om centrale elementer i den fremtidige coronahåndtering.

En af dem er en "aggressiv teststrategi", som hun ser som en fundamental del af strategien for at have et mere åbent samfund end i dag. Det kan betyde teststeder på for eksempel på biblioteker og supermarkeder.

I interviewet nævnes ikke smitteopsporingen, og det er derfor uklart, om statsministeren også her ser ændringer for sig.

Eskild Petersen mener dog, at smitteopsporingen er dimensioneret til det lave niveau af smitte, der er i øjeblikket.

- Jeg tror ikke, man skal tro, man finder en masse smittede, vi ikke kender til, for så ville smittetallene ikke være faldet til det lave niveau nu, siger han.

En anden grund til at skrue op for testningen er i hans optik, at der hele tiden kommer nye smittede ind over grænserne.

- Der vil være større risiko for, at det er nogle af de mutationer, som vi ser Sydafrika, og som nu er kommet til Østrig og England. Dem vil vi have større chance for at finde, hvis vi tester mere, lyder det fra professoren.

Den sydafrikanske coronavariant - B1351 - frygtes at kunne have nedsat følsomhed over for antistoffer og dermed påvirke effekten af vaccinerne.

Vaccineproducenterne Pfizer/BioNTech og Moderna - som er to af de vacciner, der bruges i Danmark - siger, at deres vacciner virker mod varianterne.

Netop kontrol ved grænserne er noget af det, som statsministeren ser for sig i et længere perspektiv for at sikre mod nye mutationer.