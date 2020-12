Professor: Hårdt brexit vil være ragnarok for dansk eksport

Et hårdt brexit vil betyde, at en manglende handelsaftale med briterne får konsekvenser for både dansk eksport og den almindelige dansker.

Tiden er ved at være knap for en brexitaftale, og hvis briterne går uden en aftale, vil det skabe en ragnaroklignende situation.

- Sådan noget som landbruget vil have store udfordringer, som formentligt vil gøre, at eksport bliver sat på pause i en rum tid i januar og februar.

- Men det er helt ned til de danskere, der benytter sig af den engelske Amazon hjemmeside. For dem vil det - efter et hårdt brexit - blive som at købe fra den amerikanske Amazon altså med stor told, siger Derek Beach.

De danske myndigheder forbereder sig på et hårdt brexit, og statsminister Mette Frederiksen (S) siger fredag på et pressemøde i Bruxelles, at myndighederne er klar med en nødplan.

Formand for EU-Kommissionen Ursula von der Leyen sagde torsdag, at forhandlingerne i Bruxelles stadig er i gang, og at der bliver truffet en beslutning søndag 13. december.

På fiskeriområdet afventer man med spænding, hvad resultatet af forhandlingerne bliver. Mange arbejdspladser står på spil, siger Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening.

- Hvis der bliver indgået flere kompromiser i retning af at tage flere fiskekvoter fra danske fiskere, så er vi i en meget alvorlig situation, hvor de kvoter, der skal betales med for at få adgang, tager forretningsgrundlaget væk fra vores medlemmer - i princippet for altid.

- Det er helt klart vores holdning, at en fiskeriaftale ikke skal indgås for enhver pris. Det hjælper ikke noget at have adgang til britisk farvand, hvis man ikke får tildelt en kvote at fiske, siger han.

Danmarks Fiskeriforening har estimeret, at værdien af de fisk, som danske fiskere årligt fanger i britisk farvand, udgør omkring 1,2 milliarder kroner.

Den nuværende situation tegner ifølge Svend-Erik Andersen "et scenarie af kaos", også i forhold til næste års fiskeri.

- Vi er så tæt på årsskiftet nu, så med hensyn til at have kvotegrundlaget på plads til nytår, der ser det meget vanskeligt ud, siger han.