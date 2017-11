Professor: Frank Jensens irettesættelse er i juridisk gråzone

I et talkshow før valget oplyste overborgmesteren, at oplysninger om brylluppet var lækket fra nogen i hans forvaltning. Samtidig lovede han at irettesætte vedkommende, hvis han fandt ud af, hvem det var.

Udtalelserne vakte opsigt hos Ombudsmanden, der går ind i sagen i forbindelse med Frank Jensens udtalelser.

Og ifølge Michael Götze ser det umiddelbart ud til, at Frank Jensen har behov for at forklare sig.

- Jeg kan godt forstå, at Ombudsmanden er interesseret. Jeg vil umiddelbart vurdere, at der er brug for, at Frank Jensen forklarer, hvorfor han mener, at han har ret til at gå efter den pågældende, siger han.

Men Ombudsmandens svingom med Frank Jensen kommer til at foregå i et af de mindst oplyste hjørner af ytringsfriheden.

- Der er ikke nogen lovgivning. Vi er inde under ytringsfriheden, hvor der er en intetsigende bestemmelse i Grundloven, siger Michael Götze.

Hvis Frank Jensens løfte om en irettesættelse skal være på sin plads, skal det konstateres, at det var forkert af den ansatte at videregive oplysningerne.

Og det er ifølge Michael Götze her, at tvivlen opstår. For der er ikke tale om, at den ansatte er en whistleblower, der ulovlig videregiver oplysninger.

Der er tale om meddeleret, som er et princip, hvor offentligt ansatte kan meddele omverdenen - og især pressen - at der foregår noget, som offentligheden bør kende til.

Det princip handler dog oftest om, at den offentligt ansatte fortæller om ulovligheder.

En udtalelse fra kommunens økonomiforvaltning slår torsdag fast, at det var imod reglerne, at Anna Mee Allerslev og flere andre politikere i Københavns Borgerrepræsentation lånte rådhusets lokale til private arrangementer.