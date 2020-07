Professor: Forbudte TV2-optagelser kan være berettigede

- Man kan diskutere afvejningen mellem beskyttelsen af den private og hensynet til offentligt interessante spørgsmål.

- Jeg hælder mest til at mene, at hensynet til at kunne diskutere og se, hvad der foregår, vejer tungere, siger han.

Optagelserne skulle have indgået i en dokumentar omkring plejeforholdene på plejehjemmet, hvor den 90-årige Else bor.

Hun er demensramt, og derfor mener landsretten ifølge TV2 ikke, at hun kan give et gyldigt samtykke til optagelserne.

De er dog lavet sammen med Elses syv børn og barnebarn, der er værge.

De har dog ikke fuldmagt til at give samtykke i sådan en sag her, fortæller Sten Schaumburg-Müller.

Ekstra Bladet har tirsdag valgt at offentliggøre nogle af de skjulte optagelser, som der blev nedlagt fogedforbud mod, at TV2 viste.

Det kan føre til et retligt efterspil, lyder det fra juraprofessoren.

- EB - altså deres chefredaktør - er i åbenlys risiko for at blive bragt for retten for overtrædelse af straffeloven, siger han.