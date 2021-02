Professor: For lidt info om vaccine kan svække tilslutningen

Da sundhedsmyndighederne i fredags kunne fortælle, at coronavaccinen fra AstraZeneca er blevet godkendt i EU, var det med meldingen om, at vaccinen har en effektivitet på omkring 60 procent.

At man primært taler om vaccinernes overordnede effektivitet, der måler på om testpersoner får coronasymptomer og som ikke er sammenlignelige fra vaccine til vaccine, har en betydning for befolkningens villighed til at lade sig vaccinere.

Det fortæller Michael Bang Petersen, der er professor i statskundskab på Aarhus Universitet. Han forsker i befolkningens adfærd og holdninger under coronapandemien.

- Vi har internationale undersøgelser, der viser, at det er en vigtig faktor for folk, hvor effektiv den er, når de skal vurdere en vaccine. Vi har også foreløbige analyser fra Danmark, der viser det samme, siger Michael Bang Petersen.

Han mener, at myndighederne med fordel kunne kommunikere bredere om vaccinens resultater i test. På den måde kan folk bedre forstå, hvad vaccinen betyder for epidemikontrollen.

- Man risikerer jo, at folk får et indtryk af, at epidemikontrollen ikke er så effektiv med den her vaccine frem for en anden. Og i og med at vi ved, at effektiviteten er vigtig for folk, så kan det også betyde, at nogle takker nej.

- Det er vigtigt at sige, at en ting er selve det videnskabelige grundlag for godkendelsen. Det er selvfølgelig klokkeklart og afgørende at være transparent omkring det. Men man kan jo også i sin kommunikation inddrage flere tal.

Han nævner vaccinens effekt på indlæggelser og alvorlige sygdomsforløb som eksempler.

Og her ser de foreløbige resultater for AstraZeneca-vaccinen gode ud, fortæller Camilla Foged, der professor ved Institut for Farmaci på Københavns Universitet.

- I forbindelse med godkendelsen, skriver Det Europæiske Lægemiddelsagentur (EMA), at vaccinen beskytter 100 procent mod indlæggelser eksempelvis. Så selv om man kun har 60 procent beskyttelse, så er der ingen i den gruppe, som har fået en vaccine, der er blevet indlagt, siger Camilla Foged.

- Så den beskytter mod svære tilfælde af covid-19. Sygdommen kan have mange grader, og hvis vaccinen beskytter mod den meget alvorlige sygdom, der kræver indlæggelse, så er det jo fantastisk godt for vores samfund.

Hun mener, at myndighederne er langsomme til at melde mere information ud om den nye vaccine.

- Det skaber unødig forvirring blandt folk, at man ikke melder noget ud, siger Camilla Foged.

Sundhedsstyrelsen oplyser til Ritzau, at de løbende evaluerer på deres kommunikationsindsatser. Kommunikationen af udrulningen af vaccination mod covid-19 vil også løbende blive evalueret og tilpasset de forskellige målgrupper.