Professor: For første gang har vi et middel mod corona

Et nyt studie peger på, at lægemidlet Remdesivir - såfremt det gives tidligt i et sygdomsforløb med coronavirus - kan sænke dødeligheden markant.

Faktisk op til hele 80 procent.

Det er banebrydende resultater og første gang, man har kunnet dokumentere en effekt af behandling mod coronavirus, siger Jens Lundgren, der er professor i infektionsmedicin på Rigshospitalet og leder den europæiske del af studiet.