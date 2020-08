Professor: Effekt af blodplasmabehandling er usikker

Meldingen kommer, efter at USA's præsident, Donald Trump, sent søndag aften har betegnet det som "et historisk gennembrud", at USA's lægemiddelstyrelse har godkendt brugen af blodplasma fra raskmeldte coronasmittede til at behandle syge covid-19 patienter.

Det er svært at vurdere effekten af behandling med blodplasma mod coronavirus på nuværende tidspunkt.

Behandlingen sænker dødeligheden med 35 procent for visse grupper, lyder det på et pressemøde i Det Hvide Hus.

Men ifølge Lars Østergaard er det er usikkert at konkludere noget på baggrund af de nuværende studier.

- Der er nogle studier, som viser, at det ikke er tilfældigt, om man har fået behandlingen tidligt eller sent.

- Og der er noget, der tyder på, at det virker. Men det er ikke så stærk data, at jeg tænker, at vi vil indføre det som rutinemæssig behandling i Danmark.

- Vi mangler gode lodtrækningsforsøg, som man gjorde ved Remdesivir og Dexamethason, der begge er del af rutinebehandlingen mod corona i dag, siger Lars Østergaard.

Han fortæller, at blodplasma allerede er blevet brugt på coronapatienter i Danmark.

- Vi har brugt blodplasma på patienter, hvor vi ikke havde andre muligheder, hvor vi har stået med ryggen mod muren.

- Det har været vel vidende, at vi ikke har været sikre på effekten, men hvor vi har valgt at bruge det som den sidste udvej, siger Lars Østergaard.

Indtil videre er omkring 70.000 patienter i USA på forsøgsbasis blevet behandlet med blodplasma, melder USA's lægemiddelstyrelse, Food and Drug Administration (FDA), på søndagens pressemøde.

De foreløbige erfaringer tyder på, at blodplasma kan mindske dødeligheden blandt patienter med covid-19 og forbedre patienternes tilstand, hvis det gives inden for de første tre dages indlæggelse, melder FDA.