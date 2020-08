Professor: Ændret betaling kan lokke læger til yderområder

En måde at lokke flere læger til yderområderne, kan være at kigge på lønnen.

Det vurderer Jakob Kjellberg, professor i sundhedsøkonomi ved Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Vive).

Det skyldes, at lægerne i dag får samme betaling per konsultation i hele landet. I yderområderne kan patienterne imidlertid være mere tidskrævende.

- Det kan være områder som Ishøj, hvor det også er svært at skaffe læger, og Lolland-Falster, hvor sammensætningen af patienter er mere tidskrævende.

- Så man skal måske se på, hvilken aflønning man får per patient, i stedet for at man får det samme, siger Jakob Kjellberg.

Jyllands-Posten skriver fredag, at antallet af danskere uden en praktiserende læge er steget til knap knap 128.000.

Det er 19.000 flere, end da Socialdemokratiet præsenterede sit forslag om flere læger i yderområderne i oktober 2018.

Her kom partiet med et sundhedsudspil med idéen om en tjenestepligt for unge læger, som blev gentaget under valgkampen. Tjenestepligten på et halvt år for nyuddannede læger er dog ikke blevet indført.

Der er ingen let løsning på at få flere læger ud i yderområderne af Danmark, vurderer Jakob Kjellberg.

Han fortæller, at det er en større udfordring at få specialiseret arbejdskraft ud i områderne.

For de praktiserende læger skyldes det blandt andet, at lægerne køber deres egen virksomhed. Det kan derfor være en stor beslutning at rykke til yderområderne.

- Der kan man måske have forsøgsordninger, hvor man måske prøver at være der i en periode, hvor man rykker ind i offentlige lokaler, man eventuelt kan overtage senere, vurderer Jakob Kjellberg.