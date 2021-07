Prøvesejlads afgør Kongeskibets deltagelse i dronningebesøg

Resultatet af testen vil afgøre, om det bliver muligt for skibet at blive en del af dronningens besøg på Færøerne og Grønland.

- Dannebrog er et godt skib, og nu er vi klar til at prøve det af. Testsejladsen kommer i første omgang til at foregå i farvandet ud for Frederikshavn.

- Resultatet af den test kommer så til at afgøre, hvornår Dannebrog igen er klar til at stævne ud, udtaler Gorm Bergqvist, der er chef for Søværnets 1. Eskadre, hvortil Kongeskibet hører.

Lørdag skulle skibet have sat kurs på Færøerne, men de to hovedmotorer satte ud. På daværende tidspunkt lå det godt 100 kilometer ud for Hirtshals.

Skibet vendte derfor om, og fregatten Ivar Huitfeldt måtte sejle ud og slæbe skibet tilbage til Flådestation Frederikshavn.

Siden da har en række teknikere undersøgt skibet og forsøgt at finde og udbedre fejlen.

Undersøgelserne har ikke endeligt vist, hvori problemet består.