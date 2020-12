Prøver og smittetilfælde sætter rekord - 3132 nye smittede

Hen over det seneste døgn er der registeret 3132 nye smittetilfælde. Det er det højeste nogensinde i løbet af pandemien og bringer samtidig det samlede antal smittetilfælde siden slutningen af februar op over 100.000.

Det seneste døgn er der sat rekord for både antallet af nye smittetilfælde og antallet af prøver for coronavirus.

Det rekordhøje antal smittetilfælde er fundet på baggrund af 111.358 prøver. Det er ligeledes det højeste under pandemien.

Til rekorderne skal det bemærkes, at der i dag testes i langt større omfang end i foråret.

De seneste måneder er der således blevet testet langt flere end i foråret, hvor smitten skønnes at have været på et højere niveau.

De stigende smittetal betyder, at 38 kommuner blev delvist lukket ned onsdag, mens 31 nye kommuner bliver underlagt restriktioner fra fredag.

Ifølge Jan Pravsgaard Christensen, professor ved Institut for Mikrobiologi og Immunologi på Københavns Universitet, vidner tallene om, at for mange mennesker fortsat samles.

Han mener, at myndighedernes tiltag er okay, men at de kommer for sent.

- Det skulle have været gjort for to-tre uger siden, for så havde vi måske ikke haft problemet med det store smittetal og julen oveni hinanden.

- Så kunne vi have fået taget toppen af epidemien i november, så det måske ville være mere tåleligt at komme gennem julen, siger han.

Statens Serum Institut har tidligere vurderet, at antallet af daglige smittede ville have været på 3600-3700 om dagen i slutningen af marts og starten af april, hvis man dengang havde kunnet teste 80.000 om dagen.

Til sammenligning har antallet af daglige test i december svinget mellem cirka 70.000 og altså mere end 110.000.

I samme periode har antallet af smittede bevæget sig mellem omkring 1500 og lidt mere end det dobbelte på daglig basis.

Positivprocenten ligger fortsat over 2, hvilket den har gjort siden begyndelsen af december. Torsdag er den på baggrund af det seneste døgns udvikling opgjort til 2,81.

- Hvis man øger testkapaciteten yderligere, vil positivtallet nok falde en smule, men det er et udtryk for, at vi ikke bare finder flere positive, fordi vi tester mere, men fordi en vis andel af befolkningen nu er positive, siger Jan Pravsgaard Christensen.

Ifølge Magnus Heunicke er i alt 918 personer i Danmark nu døde, mens de har været smittet med coronavirus. Det er en stigning på 14 personer i forhold til onsdag.

De 14 dødsfald er det højeste set over et døgn siden starten af maj.

Antallet af indlagte er det seneste døgn faldet med syv til i alt 342.