Producentforening kræver 100 millioner af advokater

Advokaterne er anklaget for uretmæssigt at have tilranet sig rettighedspenge, som de egentlig skulle fordele til de indholdsproducenter, der ejede dem.

- Der nedlægges påstand om frakendelse af retten til at drive erhvervsvirksomhed og advokatvirksomhed, siger bagmandspolitiets anklager i tirsdagens retsmøde.

- Der nedlægges påstand om en erstatning på 99.603.489 kroner og konfiskation af 550.000 kroner hos Johan Schlüter, lyder det videre.

Johan Schlüters advokatselskab havde i årevis til opgave at indkræve og fordele penge fra rettigheder til store mængder tv- og filmindhold ejet af foreningerne CAB og Filmret.

Men i 2015 blev den kendte advokat politianmeldt sammen med partnerne Susanne Fryland og Lars Halgren.

Det var Producentforeningen selv, der blev opmærksom på mulige uregelmæssigheder og startede en advokatundersøgelse. Den endte med en politianmeldelse.

Det praktiske arbejde med at indkræve og fordele pengene skete i Susanne Frylands selskab Registrering Danmark.

Johan Schlüter og Susanne Fryland er tiltalt for at have faktureret CAB og Filmret for 115 millioner kroner mere, end de havde ret til.

Begge er også tiltalt for at have brugt kundernes retmæssige penge på sig selv.

De to og partneren Lars Halgren er tiltalt for at have afgivet falske regnskaber, og alle tre er tiltalt for skyldnersvig ved at forsøge at trække værdier ud af deres selskab, da sagen begyndte at rulle.

Det er Producentforeningen, der har rejst erstatningskravet på næsten 100 millioner kroner.

Da sagen begyndte at rulle, politianmeldte Johan Schlüter og Lars Halgren Susanne Fryland. De insisterer på, at det er hende, der har udført de ulovlige handlinger via Registrering Danmark.

- Det er opfattelsen, at Susanne Fryland har svigtet basal tillid og har bedraget, skrev Johan Schlüter i anmeldelsen af sin tidligere højre hånd og mangeårige kollega.

Anklagemyndigheden holder dog på, at Susanne Fryland ikke har været alene om det. Og erstatningskravet er da også rettet mod dem alle.

Ud over erstatningen risikerer de anklagede flere års fængsel. Alle nægter sig skyldige.