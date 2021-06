Problemer med underleverandør gør tv2.dk ustabil

TV 2 oplyser, at det er problemer med underleverandøren Fastly, der er årsag til, at tv2.dk er nede.

Digital udviklingsredaktør fra tv2.dk Kaare Sørensen siger til TV 2, at udbruddet er alvorligt.

- Det er et af de største og mest omfangsrige nedbrud af digitale services i meget lang tid, siger han.

Nedbruddet har blandt andet også ramt Financial Times, The New York Times, The Guardian, Bloomberg New og Spotify.

Ifølge det franske nyhedsbureau AFP berørte problemerne også den britiske regerings hjemmeside.

Ifølge norske VG skyldes nedbruddene, at der er store problemer hos tjenesten Fastly, der leverer infrastruktur til netsider over hele verden.

På sin hjemmeside skriver Fastly, at årsagen til nedbrud er identificeret, og fejlen er ved at blive udbedret.

Fastly bruges af mange firmaer til blandt andet at optimere internettrafik og afværge angreb på hjemmesider.

Tjenesten er en såkaldt cachetjeneste, der kan opfattes som en form for kopimaskine, der henter artikler, som bliver publiceret sammen med en kode, så kopierne kan nå alle slutbrugerne.

Firmaet sidder som en slags mellemmand mellem hjemmesiderne og brugerne. Derfor kan det betyde, at brugerne kan få problemer med at tilgå siderne, hvis Fastly oplever et nedbrud.

Derfor oplever man i øjeblikket adskillige fejlsider på tværs af internettet, fordi der ikke kan oprettes forbindelse.