Problemer med kortbetaling er nu løst

Det oplyser pressechef i den danske betalingskoncern Søren Winge kort før klokken et natten til onsdag.

- Driftsproblemet skyldtes en netværksfejl hos os, og den fejl er nu identificeret og løst. Den normale drift bliver gradvist genetableret, skriver Søren Winge i en e-mail til den norske avis VG.

Problemet opstod tirsdag omkring klokken 22.00 og påvirkede kortterminaler og netbetalinger i både Danmark og Norge.

Nets oplyste i en opdatering sent tirsdag aften, at årsagen til problemerne så ud til at være en fejlkonfiguration eller en fejl i afsendelse af data, som berørte internetleverandører og teleselskaber i flere lande.