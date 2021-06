Problemer med indsamling af testsvar forsinker kontakttal

Statens Serum Institut (SSI) har problemer med at indsamle coronatestsvar.

Det betyder, at det tirsdag ikke er muligt at beregne det kontakttal, som SSI ellers plejer af offentliggøre om tirsdagen.

Det oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Twitter.

- Der er desværre problemer med indsamling af testsvar hos Statens Serum Institut. Derfor kan der ikke beregnes et kontakttal i dag.

- Det forventes, at det kan offentliggøres i morgen i stedet, skriver Heunicke.

Sidste tirsdag blev kontakttallet beregnet til 1,1. Det var femte uge i træk, at kontakttallet var 1,1.

Med et kontakttal på 1,1 vil det sige, at 10 smittede i gennemsnit smitter 11 andre personer. Det betyder, at epidemien er let stigende.

Kontakttallet - også kendt som smittetrykket - bruges af myndighederne som et blandt flere pejlemærker til at se, hvordan coronapandemien udvikler sig i samfundet.

Tallet er bagudskuende, fordi det udregnes ved at se på smittetilfælde, der har fundet sted. Helt præcist er det beregnet ud fra smittesituationen for halvanden uge siden.

Ud over kontakttal kigger myndighederne blandt andet på antallet af smittede i de daglige opgørelser og antallet af nye patienter med coronavirus på hospitalerne.

For en uge siden vurderede Viggo Andreasen, lektor i matematisk epidemiologi ved Roskilde Universitet, at kontakttallet formentlig ville falde i løbet af de kommende uger.

Det begrundede han med, at flere og flere i befolkningen bliver vaccineret mod coronavirusset.

De seneste vaccinationstal fra SSI viser, at over 2,4 millioner borgere nu har fået mindst et stik med en coronavaccine og derved har påbegyndt vaccination.

- Halvdelen af alle danskere på 16 år eller derover, altså dem, der på nuværende tidspunkt er en del af tilbuddet om vaccination, har nu fået mindst ét stik! Det svarer til over 2,4 millioner stik.

- Vi fortsætter indsatsen, skriver Heunicke i et andet opslag på Twitter.

Næsten 1,4 millioner borgere har fået op mod to stik med en vaccine og kan kalde sig færdigvaccinerede, viser tallene fra SSI.