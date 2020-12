Private skal bidrage med 20.000 flere coronatest om dagen

- Ved at tilkøbe privat kapacitet kan vi få 20.000 flere hver dag i dagene op til jul, lød det fra Heunicke.

Det seneste døgn er der udført 111.358 prøver, hvilket er det højeste under pandemien.

Brancheorganisationen Dansk Erhverv mener, at det er på tide at inddrage private aktører i arbejdet med at teste.

- Vi har private leverandører, som nærmest kan fordoble testkapaciteten og sørge for, at vi kan få testet folk og dermed komme smitten til livs, siger administrerende direktør Brian Mikkelsen.

Han kalder det "et kvantespring for bekæmpelsen af corona".

- Hvis vi vil smitten til livs, skal vi have de smittede hjem i isolation, men det kan de først, når de er konstateret smittede, lyder det.

Ifølge sundhedsministeren er det sandsynligt, at der bliver lavet en aftale om, at private leverandører leverer både hurtigtest og personale til at foretage dem.

Virksomheden Falck tester i øjeblikket mellem 3000 og 5000 borgere i 12 testcentre. Falck arbejder på at tidoble antallet af daglige test. Virksomheden vil også åbne flere teststeder.

Falck ser det som en "styrkelse af det danske testsystem, at flere samfundsaktører nu bidrager til at inddæmme smitte". Det skriver Falck i en pressemeddelelse.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, er tilfreds med beslutningen, som partiet selv har ønsket i lang tid.

- Regeringen har gennem lang tid stædigt afvist at bruge private aktører, hvilket kun har forlænget ventetiderne og bragt os i den nuværende situation.

- Nu handler det om, at vi hurtigst muligt får lavet et godt samarbejde mellem det offentlige og det private, så danskerne kan komme til, lyder det i en skriftlig kommentar.

Dansk Industris administrerende direktør, Lars Sandahl Sørensen, understreger også, at situation skal under kontrol.

- Her er de private coronatest helt afgørende for, at vi kan nå målsætningen om, at 80 procent af befolkningen skal have adgang til en test inden for et døgn, siger han i en skriftlig kommentar.

- Det vil holde samfundet bedst muligt åbent og bidrage til en hurtigere genåbning, lyder det.