Privat firma skal vaccinere med skrottede vacciner

Region Midtjylland har på vegne af alle regioner skrevet kontrakt med Practio, som bliver leverandør for ordning med skrottede coronavacciner.

Det oplyser Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse fredag.

Det er vacciner fra AstraZeneca og Johnson & Johnson, der tages i brug.

De er taget ud af det danske vaccinationsprogram mod covid-19, fordi de i sjældne tilfælde kan føre til alvorlige bivirkninger med blodpropper og få blodplader.

Ordningen er en tilvalgsordning, så borgere selv kan vælge - uden for det almindelige vaccinationsprogram - at bede om at få stik med en af vaccinerne.

Først skal en læge dog vurdere, om man må få en af vaccinerne. Her kan man risikere et nej.

Lørdag kan de første borgere få en tid til en ti minutters lægekonsultation hos Practio i København. Forventningen er, at de første stik med vaccinerne kan gives i den kommende uge.

Planen er, at der snarest skal oprettes vaccinationssteder for tilvalgsordningen andre steder i landet.

Den underskrevne aftale er en milepæl, mener sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

- Vi er i dag nået endnu en milepæl i forhold til at få etableret den tilvalgsordning, som der var bred politisk opbakning til. Jeg er godt tilfreds med, at vi nu er på plads med det formelle, så de første stik under ordningen kan gives i næste uge, siger han i pressemeddelelsen.

Det er ikke muligt selv at bestemme, hvilket af de skrottede lægemidler, man vil vaccineres med.

Practio oplyser fredag, at 20.000 har skrevet sig op til at få en af vaccinerne. Det er dog ikke en forpligtende liste.

Til sammenligning blev der onsdag vaccineret over 50.000 mennesker med vaccinerne fra Pfizer/BioNTech og Moderna.

Lægeforeninger har tidligere rejst kritik af ordningen. Også formanden for Dansk Selskab for Almen Medicin, Anders Beich, tager afstand fra den.

- Vi har ikke ændret holdning, vi kan stadig ikke anbefale vaccinen.

- Der er jo stadigvæk ikke nogen kriterier, efter hvilke du kan finde dem, der egner sig til vaccinen - du kan ikke lave et informeret samtykke, siger han.

Den holdning deler Lægeforeningen, men den vil samtidig ikke fraråde læger at deltage i vaccinationerne.

- Vi har stadig svært ved at se, at den nye vejledning hjælper den enkelte læge til at foretage en konkret individuel vurdering, siger formand Camilla Noelle Rathcke.