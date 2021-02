Prisvinderen forspildte ikke sin taletid

Men da han gik op på scenen for at holde en takketale ved prisuddelingen, strøg han ikke tilhørerne med hårene.

Tværtimod rettede han en række anklager mod den danske stat, personificeret ved statsminister Mette Frederiksen, der sad på første række i Konserthuset i Stockholm.

Det var blandt andet brugen af flygtninge- og udrejsecentre og ghettoplanens forskelsbehandling, han kritiserede.

- I Danmark er racismen både kulturel og juridisk, i Danmark har vi statsracisme, sagde Jonas Eika.

Statsministeren ville ikke forholde sig til anklagerne.

Men en række andre politikere, både fra hendes parti og den borgerlige fløj, og debattører tog afstand fra Eikas angreb. Han blev blandt andet kaldt "klovn".

Andre hyldede forfatteren for at bruge sin taletid til at komme med skarpe, politiske budskaber. Og for at give præmiepengene, 350.000 kroner, videre - eller med hans egne ord: omfordele dem - til kampen for at forbedre forholdene for beboere på de danske udrejsecentre.

Siden er han blevet omtalt som et eksempel på en ny, aktivistisk tendens blandt unge, venstreorienterede kunstnere.

Eikas arbejde handler dog ikke kun om kritik. Han er også blevet fremhævet for at fremskrive nye fællesskaber for sine karakterer, som ellers er fanget i det senkapitalistiske samfunds udbytningsrelationer.

Han stammer oprindelig fra Hasle ved Aarhus og læste på Forfatterskolen, hvor han dimitterede fra, kort før han udgav debutromanen "Lageret Huset Marie".

Den blev udgivet på Basilisk, et idealistisk forlag, der baserer sig på frivillig arbejdskraft.

Det samme blev "Efter solen", der ud over Nordisk Råds Litteraturpris vandt både Montanas Litteraturpris, Michael Strunge-prisen, Blixenprisen og Den Svære To'er.

Jonas Eika bor i København, hvor han i øjeblikket arbejder på sin næste udgivelse, en historisk roman.