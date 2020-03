Prisvindende chokolademager faldt i gryden

Den uddannede kok, som holder til i Hvalsø, har flere gange kunnet kalde sig for verdensmester i chokolade.

Den 14. marts fylder Mikkel Friis-Holm 50 år.

Da han vandt prisen for sin chokolade i 2018, så han det som et stort skulderklap.

- Jeg har ikke skabt Friis-Holm Chokolade med en drøm om at køre en Ferrari og tjene en masse penge.

- Jeg har skabt det for at lave den bedste chokolade, man kan lave, både når det kommer til kvalitet og etik, sagde Mikkel Friis-Holm dengang.

Interessen for chokolade begyndte for 22 år siden på den anden side af kloden.

Nærmere bestemt i San Francisco, hvor Mikkel Friis-Holm arbejde som kok i 1998.

Her mødte han to amerikanere, som lige havde startet en chokoladefabrik to måneder forinden.

De to amerikanere lavede chokolade af høj kvalitet og med en tilgang, som inspirerede Mikkel Friis-Holm til selv at engagere sig i chokolade og kakaobønner.

- Jeg plejer at sige, at det var der, jeg faldt i gryden, siger Mikkel Friis-Holm.

Da han startede sit eget chokoladefirma i 2014, delte han lokaler med Hvalsø Ældrecenter.

Her havde han lejet sig ind i deres køkken, hvor chokoladeproduktionen foregik i tre år.

Senere flyttede produktionen ind i nye og større lokaler hos Herslev Bryghus.

Her var mere plads, så produktionen kunne udvides.

Det betyder, at Mikkel Friis Holm også fik mulighed for at udvide sit sortiment.

Mikkel Friis-Holm er desuden medstifter af organisationen Direct Cacao, som arbejder for rimelige forhold for kakaobønder.

For Mikkel Friis-Holm går det meste af tiden med chokolade. Derudover kan han godt lide at læse en god bog.

Han fejrer den runde dag sammen med sin familie.