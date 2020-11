Prinsessen er ny førstedame på Egeskov

Det oplevede prinsessen senest, da hun i 2019 blev gift med greven på Egeskov, Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille.

De to havde forsøgt at hemmeligholde vielsen i Sct. Jørgens Kirke i Svendborg, men når kongelige og adelige sætter hinanden stævne, er det svært at få det for sig selv.

Overraskende var brylluppet heller ikke, for greven havde for længst i et interview fortalt, at han var blevet forelsket i prinsessen og dermed havde genfundet kærligheden oven på en skilsmisse.

Siden brylluppet har prinsesse Alexandra sat sit præg på slottet, der ligger ved Kværndrup på Midtfyn og er kendt for en stor samling af veteranbiler og en prisbelønnet have, der går tilbage til 1700-tallet.

Den er blevet tilført yderligere tre anlæg: Vandhaven, Solens Have og Den Hvide Have - alle designet af den nye slotsfrue.

I anledning af det fortalte hun til Fyns Amts Avis, at hun har trukket på den erfaring, hun fik som barn, da hun fulgte prinsesse Benedikte og sin mormor, dronning Ingrid, når de lagde planer for haverne ved de kongelige slotte.

- Men jeg er ikke perfektionist, slet ikke. Min mor er perfektionist, ikke mig.

Prinsesse Alexandra, som fylder 50 år 20. november, tilbragte sin barndom i Berleburg i delstaten Nordrhein-Westfalen, hvor hendes far, prins Richard, drev et 13.000 hektar stort skovbrug.

Hverken hun eller hendes søskende, prinsesse Nathalie og prins Gustav, er arveberettigede til den danske trone.

Trods det har de bevaret en stærk tilknytning til Danmark. Ikke mindst på grund af dronning Ingrid, som hver sommer samlede sine tre døtre, svigersønner og børnebørn på Gråsten Slot.

Slottet dannede da også rammen om prinsesse Alexandras første bryllup i 1998 med finansmanden Jefferson-Friedrich von Pfeil und Klein-Ellguth, som hun blev skilt fra i 2017.

Parret, som er forældre til en datter, Ingrid, og en søn, Richard, boede i en årrække i Paris, hvor prinsesse Alexandra arbejdede for Unescos World Heritage Centre. Begge blev ramt af finanskrisen og mistede deres job.

Prinsesse Alexandra tog i 1995 eksamen i kunsthistorie og antropologi fra University College of London.

I 2019 begyndte hun på en kandidatuddannelse i global udvikling ved Edinburgh University.