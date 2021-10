Prinsesse Mako fylder rundt og gifter sig

For blot tre dage senere gifter hun sig borgerligt med ungdomskæresten Kei Komuro. Det er en begivenhed, der har noget mere opmærksomhed end hendes runde fødselsdag.

Det er ikke, fordi der er kongeligt drys over brylluppet, for det er der ikke meget af.

Det er Makos tilkommende og hans mors økonomi, der optager sindene.

Brylluppet har været undervejs i nogle år. Det skulle egentlig have været afholdt i 2018, men så kom der historier frem om brudgommens mor.

Hendes økonomi var angiveligt usædvanlig dårlig. Hun skyldte store summer væk til en ekskæreste.

Brylluppet blev udskudt til 2020 og så udskudt igen. Den 1. oktober meddelte kongehuset, at brylluppet holdes den 26. oktober.

Efter udskydelsen i 2018 rejste Komuro til USA for at studere jura.

Han vendte først tilbage den 1. oktober i år, og da ventede pressen på ham.

Det blev specielt bemærket, at han i sit fravær fra Japan har fået sig en hestehale.

Hans mors økonomi er stadig aktuel, for sagen er ikke så ligetil.

I Japan er der kun mandlig tronfølge. Prinsesser forlader kongehuset, når de bliver gift.

For at de stadig skal kunne leve efter en vis standard, får de en solid pengegave med, når de gifter sig. Det er typisk omkring 6,4 millioner kroner, betalt af skatteyderne.

Når Mako gifter sig, er hun ikke prinsesse mere, og der har været spekulationer om, at hendes svigermor vil bruge pengegaven til at betale gældsposter.

Og det var ligesom ikke meningen.

Nu er løsningen blevet, at Mako gifter sig, men frasiger sig en pengegave.

- Der bliver ingen bryllupsceremoni, ingen reception eller andre ritualer, og der udbetales ikke en engangssum, siger kongehuset ifølge nyhedsbureauet AFP.

Det skriver også, at det nygifte par ventes at flytte til New York kort efter brylluppet.

Avisen Japan Today skriver, at parret ventes at holde en pressekonference efter brylluppet.

Det kan blive en svær opgave for Mako, for hoffet har ifølge avisen meddelt, at hun lider af posttraumatisk stress på grund af mediernes dækning af sagen.

Hvis Japan ikke havde kønsbestemt tronfølgelov, kunne hendes liv have været meget anderledes.

Hun er den ældste af tronfølger prins Fumihito og prinsesse Kikos tre børn. Den yngste er prins Hisahito, der er nummer to i tronfølgen efter sin far.

Fødselaren er en belæst ung kvinde. Hun har studeret engelsk på University College i Dublin. Senere har hun studeret kunst og kultur i Tokyo og i Leicester.

I 2011, da Japan blev ramt af en kæmpe tsunami og atomkatastrofe på Fukushima-værket, hjalp hun som frivillig i katastrofeområderne, uden at hun afslørede sin identitet.

Hun har i øvrigt også brugt sin tid på at lære tegnsprog og har været meget interesseret i at hjælpe døve i Japan.