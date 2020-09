Prins Joachim på første arbejdsdag: Jeg har det godt

Ved sin ankomst på den danske ambassade i Frankrig forsikrer prins Joachim fredag, at han er ved godt helbred og glæder sig til at begynde på sit arbejde som forsvarsattaché.

Prins Joachim blev i juni udnævnt til forsvarsattaché i Frankrig og skulle være begyndt 1. september. Men i juli blev prinsen indlagt og opereret for en blodprop i hjernen.

Derfor blevet det besluttet at udskyde prinsens første arbejdsdag til fredag. Her mødte han op på den danske ambassade i Paris, hvor han kort erklærede, at han glædede sig til at begynde på sit arbejde.

Adspurgt til sit helbred forsikrede prinsen, at han havde det godt, inden han gik ind på den danske ambassade uden at svare på yderligere spørgsmål.