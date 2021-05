Prins Joachim oplever nogle af de samme udfordringer som sin far. Det siger han i et interview med det franske magasin Point de Vue. (Arkivfoto)

Prins Joachim om rollen som toer: Det er ikke nemt

Det er ikke altid nemt at være nummer to i rækken. Intet er defineret for rollen, siger prins Joachim.

Prins Joachim har ligesom sin far, den afdøde prins Henrik, svært ved at finde sin rolle i det danske kongehus.

Det siger han ifølge Berlingske og DR i et interview med det franske magasin Point de Vue.

I interviewet fortæller prinsen, at han har svært ved at forstå sin rolle i forholdet mellem ham og kronprins Frederik.

- Mellem os er det mere kompliceret. Kronprinsen skal blot følge tingenes gang.

- Men intet er defineret for nummer to og vedkommendes hustru, hverken på skrift eller i tale, siger prins Joachim.

Det er de samme kvaler, som prins Henrik i sin tid led, fortæller prins Joachim til magasinet.

- Min far stiftede bekendtskab med samme utilfredsstillelse og formåede aldrig at få klargjort sin plads i kongefamilien, siger han.

Prins Henrik luftede flere gange sin holdning til sin rolle i kongehuset offentligt.

Han har blandt andet omtalt sig selv som en "flagrende skygge i dronningens skygge" og en "general uden generalstab" med hentydning til titlen som prins - og senere prinsgemal - der kom uden nævneværdige opgaver.

Han udtrykte desuden utilfredshed med at blive "degraderet fra nummer to til nummer tre i rækken", da det i 2002 var kronprins Frederik, der overtog rollen som vært ved den kongelige nytårskur, efter at dronning Margrethe var faldet og havde brækket nogle ribben.

Det er tilsyneladende noget af den samme uklarhed, som prins Joachim oplever.

- Men det er ikke altid nemt. Vi (kronprins Frederik og prins Joachim, red.) må finde ud af det selv, samtidig med at man holder sig inden for rollen som nummer to i rækken, siger prins Joachim.

Prins Joachim og hans hustru, prinsesse Marie, blev gift i 2008 og bor i dag i den franske hovedstad, Paris, sammen med deres to fælles børn.