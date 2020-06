Prins Joachim bliver forsvarsattaché i Paris

Prins Joachim får posten som et led i at styrke det sikkerhedspolitiske og diplomatiske samarbejde til Frankrig.

- Det dansk-franske samarbejde er de seneste år blevet styrket med flere fælles missioner og indsatser rundt om i verden.

- Der er ingen tvivl om, at Frankrig er en meget nær allieret og tæt strategisk partner, når det gælder kampen mod terror og opretholdelsen af frihed og fred, siger forsvarsminister Trine Bramsen (S) i en pressemeddelelse.

En forsvarsattachés opgave er blandt andet at skabe kontakt mellem lande - i dette tilfælde Danmark og Frankrig.

Den består også i at indhente information på det forsvars- og sikkerhedspolitiske område til brug i eget land.

Blandt årsagerne til, at prins Joachim får posten, lyder det, at han har en lang tilknytning til Forsvaret, og at han har et indgående kendskab til Frankrigs kultur samt et godt lokalt netværk.