Prins Felix vender pligten ryggen

Knap to måneder blev det til på løjtnantuddannelsen på Garderhusarkasernen i Slagelse.

Dermed kopierer han sin storebror, prins Nikolai. I 2018 droppede han uddannelsen som reserveofficer ved Hærens Sergentskole i Varde.

Dengang fortalte prins Joachim, at han måske havde presset lidt for meget på over for ældstesønnen. Men at hans beslutning var accepteret.

- Når det nu er sådan, og når jeg har overpacet, så skal der ikke ske ham en uret, sagde prinsen.

Men uanset at prins Joachim forsøgte at afdramatisere beslutningen, så vakte den opsigt, og det samme gælder for prins Felix, mener historiker Lars Hovbakke Sørensen.

For i århundreder har kongehuset og forsvaret været tæt forbundet.

- Så det er et ret opsigtsvækkende brud med traditionen, siger Hovbakke, der er lektor ved Professionshøjskolen Absalon.

Forklaringerne på prinsernes beslutning kan være mange. Men det kan ifølge historikeren spille ind, at ingen af dem modtager apanage. I den generation er det kun kronprinsparrets ældste søn, prins Christian, der har det privilegium.

Det bestemte kongehuset for nogle år siden.

Og det stiller de to fætre mere frit.

- De føler sig ikke lige så forpligtet, i forhold til hvad de kan tillade sig at gøre, og hvad de kan tillade sig at vælge fra, siger Hovbakke.

Men det er ikke nødvendigvis den eneste forklaring på, at først Nikolai og nu Felix vælger en anden vej, vurderer Noemi Katznelson, der er professor og forskningsleder ved Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet.

Måske har udviklingen, hvor unge ikke automatisk gør som deres forældre, bredt sig til kongehuset.

Ligesom landsmandens søn ikke behøver overtage gården, behøver kongebørn heller ikke at gøre som tidligere generationer.

- Vi lever i en tid, hvor det individuelle valg spiller en stor rolle, og det kan tænkes, at det udfordrer en traditionsbåren institution som kongehuset.

Det samme sker i andre europæiske kongehuse. Senest i det britiske, hvor prins Harry og hertuginde Meghan har frasagt sig de kongelige pligter.

Men selv om prins Felix' beslutning lige nu kan synes overraskende, så kan den måske vise sig at styrke kongehuset, mener Noemi Katznelson.

- Unge kan føle sig spændt ud mellem forældrenes forventninger og deres egne interesser og ønsker. Når prinserne gør, som de gør, kan andre måske spejle sig i det, og det kan falde positivt tilbage på kongehuset. Hvem ved?

Tronfølgeren prins Christian er den næste i familien til at trække i uniformen, når han om tre år er blevet student.

Han kommer dog næppe til at følge sine fætter, for han er i en særlig situation, påpeger historiker Lars Hovbakke.

- Der er forskel på, om man skal være konge, som prins Christian, eller om man er længere nede i arvefølgen..