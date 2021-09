Prins Felix afbryder militæruddannelse kort efter start

- Prinsens bevæggrunde betragtes som private og kongehuset ønsker ikke at kommentere beslutningen yderligere, står der i pressemeddelelse.

Til B.T. siger Helle von Wildenrath Løvgreen, der er presserådgiver for prinsens mor, grevinde Alexandra, at uddannelsen har vist sig ikke at være noget for prinsen.

- Nu skal prinsen stille og roligt finde ud af, hvad han så skal lave, siger hun til B.T.

Hun fortæller, at grevinden bakker op om prinsens beslutning:

- Grevinden er glad for, at hendes sønner trods alt tør udfordre sig selv, selv om alting ikke altid lykkes, forklarer Helle von Wildenrath Løvgreen.

Dermed følger prins Felix' i sporene på sin storebror, prins Nikolai. Han begyndte i 2018 på sergentuddannelsen på Varde Kasserne, men valgt også at stoppe.

Efterfølgende begyndte han at læse Business Administration and Service Management på Copenhagen Business School.

Prins Felix blev i sommer student Gammel Hellerup Gymnasium. Her luftede han over for B.T. tanken om at søge ind på Copenhagen Business School på et senere tidspunkt.

- Men jeg er ikke fast besluttet på det, så nu har jeg lige to år til at tænke over det, sagde han i juni til mediet.

Der er tradition i kongehuset for at gøre tjeneste i militæret. Prins Felix' far, prins Joachim, har en længere uddannelse i det danske forsvar bag sig. Han er nu forsvarsattaché på den danske ambassade i Paris, Frankrig.

Også prins Felix' onkel, kronprins Frederik, har en lang baggrund i militæret. Han er blandt andet uddannet i specialstyrken Frømandskorpset.