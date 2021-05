Dronning Margrethe og prins Christian til gudstjeneste i Asminderød Kirke i slutningen af april. Det er en del at prins Christians konfirmationsforberedelse at gå i kirke. (Arkivfoto).

Prins Christians konfirmation bliver uden Joachims deltagelse

Konfirmationen af 15-årige prins Christian bliver på grund af coronasituationen uden gæster fra udlandet.

Det betyder blandt andet, at prins Joachim, prinsesse Marie og deres børn, som alle er bosat i Paris, ikke deltager i konfirmationen 15. maj.

Det oplyser Lene Balleby, kommunikationschef i kongehuset.

- Det betyder desværre, at den nærmeste familie fra Frankrig, Storbritannien og Australien ikke vil være til stede på dagen. Således har prins Joachim og prinsesse Marie og deres børn måtte melde afbud på grund af gældende karantæneretningslinjer.

- Det samme gælder for John og Susan Donaldson i London. Med hensyn til familien i Australien er det ikke muligt for dem at deltage på grund af udrejserestriktioner, siger Lene Balleby i et skriftligt citat.

Prins Christian, som er kronprins Frederik og kronprinsesse Marys ældste, bliver konfirmeret i Fredensborg Slotskirke, der ligger i Nordsjælland, 15. maj.

Kirken er anvendt til mange kirkelige handlinger for kongefamiliens medlemmer. Dronning Margrethe, kronprins Frederik og prins Joachim er alle blevet konfirmeret i kirken.

Ved den efterfølgende private fejring af konfirmationen vil der kun være 25 gæster. Det skyldes også coronaretningslinjer.

Ifølge Billedbladet er der også tidligere kommet afbud fra det svenske og norske kongehus til konfirmationen.

Prins Joachim, prinsesse Marie og parrets to børn, prins Henrik og prinsesses Athena, er bosat i den franske hovedstad, mens Joachim er forsvarsattaché på den danske ambassade i byen.

Han tiltrådte stillingen i september 2020. Stillingen besættes for tre år med mulighed for forlængelse.