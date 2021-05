Prins Christian på vej til konfirmation med salmebogen

Her bliver han sammen med sine forældre og søskende modtaget af dronningen, hvorefter familien fortsætter ad en indre gang ind i slotskirken.

Lørdag kort før klokken 11 tager han turen fra Kancellihuset på Fredensborg Slot over pladsen til selve slottet.

Her er det kongelig konfessionarius biskop Henrik Wigh-Poulsen, der skal forestå konfirmationen.

Prins Christian er klædt i blåt jakkesæt og har samlebogen i hånden, da han ankommet med sine forældre, kronprinsesse Mary og kronprins Frederik, og sine tre yngre søskende.

Efter den kirkelige handling fejres prinsen i Kancellihuset, hvor kronprinsparret og deres børn opholder sig i sommerhalvåret.

På grund af forsamlingsloftet er der kun inviteret 25 gæster med til den private konfirmationsfest.

Coronarestriktionerne betyder også, at kun én af de de otte faddere, prinsen fik ved sin dåb 21. januar 2006, kan deltage.

Det er kronprins Frederiks ven fra tiden i frømandskorpset Jeppe Handwerk, mens de øvrige syv er udlændinge eller bor i udlandet og som dermed ikke kan være med.

Det gælder blandt andre prins Joachim, kronprinsesse Victoria fra Sverige, kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit fra Norge og kronprinsesse Marys søster Jane Stephens fra Australien.

Prins Christian må også undvære prins Joachims to yngste børn, prins Henrik og prinsesse Athene, mens de to ældste, prins Nikolai og prins Felix er med.

Prins Christian skulle have været konfirmeret sidste år, men konfirmationen måtte udskydes på grund af coronapandemien.

Det betyder, at prinsen er nået at blive 15 år. Til sammenligning var kronprins Frederik lige fyldt 13 år, da han blev konfirmeret i 1981.

Når dagens konfirmand er nået at blive så "gammel", så skyldes det, ud over pandemien, at elever i Gentofte Kommune, hvor han går i skole, først konfirmeres i 8. klasse.

Mange andre steder i landet sker det i 7. klasse.

Med udskydelsen betyder det, at prinsen nu går i 9. klasse, og dermed afslutter sin folkeskole om en måneds tid.

Efter sommerferien fortsætter han på Herlufsholm Gymnasium i Næstved.