Prins Christian er testet positiv for coronavirus

Hans forældre, kronprins Frederik og kronprinsesse Mary, blev søndag gjort opmærksom på et lokalt smitteudbrud på prins Christians skole i Hellerup, Tranegårdskolen. Derefter blev prinsen testet.

Prins Christian er mandag testet positiv for covid-19.

Udover kronprinsfamilien har prins Christian ikke været i kontakt med andre medlemmer af Kongehuset, oplyser Kongehuset.

Hele kronprinsfamilien er nu gået i isolation i Frederik VIII's Palæ på Amalienborg.

Kongehuset har været i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed for at få rådgivning til smitteopsporing og test.

15-årige prins Christian er den ældste søn af kronprinsparret. Han er derfor nummer to i arvefølgen efter sin far, kronprins Frederik.

Han er storebror til prinsesse Isabella og tvillingerne prins Vincent og prinsesse Josephine.

Det er ikke første gang, at prins Christians dagligdag bliver påvirket af coronapandemien.

I marts måtte kronprinsfamilien rejse hjem fra Schweiz før tid, hvor børnene var på et 12-ugers skoleophold på en international skole.

Og i juni meddelte kongehuset, at prins Christians planlagte konfirmation efter sommerferien blev udskudt til 2021.

Også fejringen af dronning Margrethes 80-års fødselsdag i april blev ramt af coronasituationen. En stor fest og flere arrangementer blev aflyst.

Dronningens sommertogt rundt i Danmark og motionsløbet Royal Run blev ligeledes aflyst.

Der har ikke tidligere været smittetilfælde af coronavirus i den danske kongefamilie.

Men i Storbritannien har prins Charles været smittet, mens prins Carl Philip og prinsesse Sofia i Sverige også har været ramt af coronavirus.