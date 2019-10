Politiet venter tit med at sigte mistænkte for at kunne overholde politisk fastsatte krav til, hvor længe sagsbehandlingen må tage. Det fortæller to tillidsrepræsentanter hos Københavns Politi. (Arkivfoto)

Presset politi udskyder opklaring af vold

Politifolk presses af korte tidsfrister til at udsætte opklaring af sager, siger tillidsfolk og Politiforbundet. SF er klar til at luge ud i politiets måltal.

Københavns Politi har flere sager om grov vold liggende, hvor der er for få ressourcer til at anholde og sigte gerningsmændene.

Pres på personalet med mange opgaver får politifolk til at vente med at sigte mistænkte for at kunne overholde politisk fastsatte krav til, hvor længe sagsbehandlingen må tage.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her